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حقنة للمخ تُعالج السكري نهائياً

الاثنين 16 أكتوبر 2017 10:34 صباحاً الحدث - متابعات
كشفت الباحثة في السكر والغدد الصماء بكلية الطب في جامعة القاهرة بمصر، الدكتورة عبير زكريا، عن السعي للتوصل إلى حقنة جديدة تعمل من خلال المخ وليس البنكرياس كالمعتاد تشفي تماماً من مرض السكري من النوع الثاني، في سابقة تعد الأولى من نوعها.
 
وأوضحت الدكتور "عبير"، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم بالقاهرة، أن هناك أبحاثاً تتم في مراحلها الأولية على حيوانات التجارب؛ لإنتاج حقنة جديدة تعمل من خلال المخ.
 
وأشارت إلى أنّ هناك مجموعة من العقاقير تم حقنها لحيوانات التجارب أدت إلى إعادة نسبة السكر بالدم للمستوى الطبيعي، حيث يتحسن استشعار المخ لنسبة السكر، فلا يرسل هذه الإشارات الخاطئة للبنكرياس، وبالتالي يستمر في إفراز الأنسولين بمستوياته الطبيعية، ويخفض مستوى السكر للنسب الطبيعية.

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