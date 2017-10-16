بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إختتام الدورة التدريبية الثانية للأطباء بوادي حضرموت

الحدث - خاص

سيئون / جمعان دويل

اختتمت بقاعة التدريب والتأهيل بمركز الرعاية الصحية الأولية بمستشفى سيئون العام الدورة التدريبية في مجال ( التدريب على السياسة العلاجية لحمى الضنك ) ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والشريك المنفذ مؤسسة العون للتنمية وينفذه مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت.

وتهدف الدورة الذي استهدفت 30 طبيبا وطبيبة على مدى يومين متتالين إلى توعية الكادر الطبي بالبروتكول الحديث المتبع في علاج الحالات المصابة بحمى الضنك لسياسة منظمة الصحة العالمية , وتلقوا خلالها على معلومات ومفاهيم علمية من قبل مدربي الدورة الدكتور / إبراهيم عمر الهادي والدكتور / احمد محمد الحبشي , عن وباء حمى الضنك محليا وعالميا والفيروس المسبب والبعوض الناقل إضافة الى تعريق بالعلامات والاعراض للمرض.

وفي افتتاحية الدورة اكد منسق مشروع حمى مكافحة حمى الضنك بوادي حضرموت من قبل الشريك المنفذ مؤسسة العون للتنمية للمشروع الدكتور / عبدالعزيز دعيس بأهمية التدريب والتأهل للكادر الطبي في المديريات الست المستهدفة ضمن برنامج المشروع لما يخدم في الرقي وتقديم افضل الخدمات الصحية والتعرق على السياسية العلاجية بالبروتكول الحديث المتبع في علاج الحالات المصابة بحمى الضنك.

ا وتلقى الاطباء على مدى يومين متتالين بالدورة على معلومات ومفاهيم علمية من قبل مدرب الدورة الدكتور / فائز خباه حول التعريف عن وباء حمى الضنك محليا وعالميا والفيروس المسبب والبعوض الناقل إضافة الى تعريق بالعلامات والاعراض للمرض.