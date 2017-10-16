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نقابات تدريس الجامعات الحكومية تلوح بالإضراب إذا لم تصرف رواتبهم

الاثنين 16 أكتوبر 2017 05:38 مساءً الحدث - خاص

قال مصدر مطلع في المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية أن النقابات لوحت بالإضراب الشامل وعدم بدء العام الدراسي الجامعي في الجامعات الحكومية إذا لم تصرف رواتبهم المنقطعة منذ عام كامل.

 

جاء ذلك في إجتماعاً يوم أمس الموافق 15 من الشهر الجاري عقده رئيس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور ووزير التعليم العالي مع قيادات مجلس التنسيق ونقابة الموظفين في جامعة صنعاء لمناقشة الحالة المتردية التي وصل إليها منتسبي الجامعات الحكومية من جراء تأخر صرف الرواتب لمدة تزيد عن سنة، وتوقف الحلول الطارئة التي وضعتها حكومة الإنقاذ لموظفي الدولة لمواجهة هذه الأزمة.

 

وقال المصدر بأن المجلس سبق وأن  قام بتعليق الإضراب للفصل الدارسي الثاني بعد تقديم بعض الحلول الإسعافية لمنتسبي الجامعات حرصاً منه على استمرار العملية التعليمية بأدنى احتياجاتها في ظل الظروف الراهنة وتوقفت هذه الحلول ومع اقتراب نهاية فترة تعليق الإضراب الذي اتخذ المجلس، وزمنه بإنتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016 -2017م.

 

مشيراً إلى أن المجلس قد يجد نفسه مع نقابات الموظفين مضرين إلى تحمل مسؤولياتهم النقابية والأخلاقية للدفاع عن حقوق أعضائهم، والذي قد يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية وتوقفها، وهذا آخر ما ترديه النقابات.

 

وقال المصدر أن رئيس المجلس د. أحمد يفاعة أشار الأخ/ د. أحمد يفاعة رئيس المجلس رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار إلى الأوضاع المعيشية الكارثية التي يواجهها الأكاديمين والإداريين في الجامعات الحكومية وتذكير الجهات الحكومية بضرورة الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية. وأن على الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تراعى حساسية الأوضاع ومآلاتها.

 

وأكد المجلس على ضرورة إلتزام قيادات الجامعات بالمعايير والشروط التي يجب إتباعها في التعيينات وشغل الوظائف في الجامعات اليمنية، وإعادة النظر حول عملية الفصل التعسفي تجاه أعضاء الجامعات وعملية الإحلال لمن لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.

 
 
 
 
 
 
 
 

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