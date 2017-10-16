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جباري يلتقي جمعيات المعاقين والكفيفات بمحافظة تعز، ويصدر توجيهات متصلة

الاثنين 16 أكتوبر 2017 05:40 مساءً الحدث - صنعاء

إلتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم الإثنين أعضاء جمعيات المعاقين والكفيفات بمحافظة تعز.

وفي اللقاء وجه نائب رئيس الوزراء بتوفير مقر مؤقت لتعليم الكفيفات بحيث يستوعب 300 حالة ولمدة ستة أشهر حتى يتسنى تأمين وتأهيل مدرستهم في منطقة الضباب بمحافظة تعز.

وأكد جباري في اللقاء الذي حضره وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي، ووكلاء المحافظة عارف جامل والدكتور عبد القوى المخلافي وعبد الحكيم الصبري، أن المعاقين والكفيفات يمثلون جزءاً مهماً من المجتمع ولابد على الحكومة أن توليهم كل الاهتمام والرعاية.

وقال جباري” إن عملية التعليم ستستمر في استيعاب جميع الكفيفات وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بما يضمن مستقبلهم والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية”.. موضحاً إنه سيتم إعادة تأهيل المدرسة التي تعرضت لأضرار بليغة جراء استهدافها من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

كما التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، أعضاء جمعية المعاقين..مشيداً بإرادتهم القوية التي تقهر الإعاقة والإسهام في مسيرة تنمية المجتمع.


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