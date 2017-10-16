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الحوثي يتهم المخلوع بالتخطيط للهروب من صنعاء

الاثنين 16 أكتوبر 2017 05:42 مساءً الحدث - خاص

كشفت مصادر خاصة أن زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي وجه أمس بعدم تمكين حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح من مغادرة العاصمة صنعاء إلى خارج اليمن بداعي مرضه وحاجته إلى العلاج خارج اليمن.
وقال المصدر، إن المتمردين الحوثيين يشكون في نوايا المخلوع وأنصاره، وأنه يدعي المرض بهدف الهروب من اليمن، بعدما فقد السيطرة الكاملة على العاصمة صنعاء التي أصبحت في قبضة الانقلابين الحوثيين.


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