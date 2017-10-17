لوقف الاعتداءات والبسط العشوائي جامعة عدن تقرر الترافع أمام القضاء لاسترجاع أراضيها المنهوبة

الحدث - خاص

عدن/ جهاد باحـدَّاد – تصوير/ صقر العقربي:

ترأس الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة الجامعة اجتماعاً موسعاً بمجلس إدارتي الجمعيتين السكنية الأولى والثانية بالجامعة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأراضي الحرم الجامعي والجمعية السكنية.

وفي كلمته التوجيهية أكد الأخ/ رئيس الجامعة أن جامعة عدن مستمرة في متابعة الجهات ذات الاختصاص للحد من الانتهاكات المتكررة لمخطط أراضي الحرم الجامعي وجمعيتها التي تعرضت ولازالت تتعرض للبسط الممنهج والعبث واستباحتها من جهات نافذة وعصابات خارجة عن القانون.

واستعرض في حديثه المناشدات المتكررة التي قامت بها الجامعة التي دعت إلى ضرورة وقف الاعتداءات والبسط العشوائي بموقع الحرم الجامعي والجمعية السكنية المحددة في وحدة جوار رقم (575) وكذلك وحدة جوار رقم (576) والمحجوزة في إطار الحجز الحكومي لصالح الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإيقاف الاستمرار في أعمال البناء في تلك المباني المخالفة وإزالتها وعمل التدابير اللازمة لمنع أية تجاوزات لاحقة مما قد يضر بالمخطط الخاص بالحرم الجامعي والجمعية السكنية ومعالمها العمرانية.

فيما ثمن أعضاء الجمعيتين الأولى والثانية الدور الكبير لقيادة الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور/ الخضر لصور وجهوده في متابعة العديد من القضايا التي تهم الجامعة، داعيين الجميع إلى المشاركة الفاعلة لحل هذه المشاكل خدمة للمصلحة العامة، وتكاتف جميع الجهود لخطورة تلك الأعمال واستمرارها التي ستؤثر على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المعتمدة للجامعة.

وأقر الاجتماع تكليف الجهات ذات الاختصاص بالجامعة وعدداً من المحاميين برفع الدعاوى القانونية والترافع أمام النيابات والقضاء لاسترجاع الأراضي المنهوبة بالحرم الجامعي وجمعيتها السكنية.