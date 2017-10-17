مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في زيارة استطلاعية لمدارس النجاح الأهلية بتريم

الحدث - خاص

أشرف باجبير

ألتقى الأستاذ / فوزي كرامة باهادي مدير مدارس النجاح الأهلية بمدينة تريم بوادي حضرموت بوفد مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي برئاسة المهندس / فهد عبدالله باعشن رئيس المؤسسة وبحضور العقيد منصور سالم التميمي المدير العام لمديرية تريم رئيس المجلس المحلي بالمديرية وخلال اللقاء استعرض مدير مدارس النجاح الاهلية الأنشطة والبرامج التي تقيمها إدارة المدرسة للطلاب في مختلف المستويات الدراسية مشيراً بأن المدرسة تضم قرابة 1000 طالب وطالبة في قسميها البنين والبنات وقال ان من ضمن البرامج التي تقيمها إدارة المدرسة للطلاب برنامج التميز الذي يستهدف طلاب الثانوية وبرامج في مجال التغذية الصحية والتعليم معرباً عن شكره وتقديره لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي لزيارتهم الاستطلاعية للمدارس بهدف اكتشاف مواهب وقدرات الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية .

بدوره قال المهندس / فهد عبد الله باعشن رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي أن المؤسسة لديها برامج تدريبية متنوعة ومنها برنامج المخترع الصغير الذي يستهدف طلاب مدارس التعليم الأساسي وبرنامج علماء المستقبل يستهدف طلاب الثانويات وغيرها من البرامج التي تنمي قدرات الشباب وتمكنهم من التعليم في مختلف مجالات العلوم.

وخلال الزيارة طاف وفد المؤسسة على القاعات الدراسية والمختبرات والمعامل المدرسية تعرفوا من خلالها على التطبيق العملي للطلاب في الحاسوب وغيرها من مجالات العلوم التطبيقية .

رافقهم خلال الزيارة كل من : الدكتور سالم فرج بامسعود رئيس مركز حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية والأستاذ : أحمد ياسين عبدالكريم المدير التنفيذي والأخ أشرف أحمد باجبير مدير العلاقات العامة والأعلام بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي والدكتور : عبدالقادر الكاف عميد كلية المجتمع بسيئون والأستاذ : محمد عوض بن عباده المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي فرع وادي حضرموت .