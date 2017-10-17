قاضٍ أمريكي يعرقل قيودًا على السفر فرضها ترامب

الحدث - رويترز

عرقل قاض أمريكي اليوم الثلاثاء، أحدث محاولة من الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على دخول مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

واستهدف الحظر غير المحدد بمدة والذي أعلن الشهر الماضي، المسافرين من: إيران، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وتشاد، وكوريا الشمالية، إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا.

وكان الحظر أحدث تعديلاً لسياسة استهدفت في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة، وقيدت تنفيذها المحكمة العليا.