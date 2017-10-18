الرئيسية أخبار محلية ”نايف البكري”هناك من يريد لعدن أن يُقتّل رموزها ويبعد مصلحيها من خلال استهداف ممنهج لقياداتها المجتمعية المؤثرة
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
لا أمل في النخب اليمنية
أفرزت التحولات الاجتماعية والسياسية في اليمن طوال عقود ملامح جيل جديد من النخب اليمنية الشابة، وشكلت الثورة
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
صالح يسلم مهام المؤتمر للزوكا وتسليم الشئىون العسكريه لابن اخية طارق قبل خروجه للعلاج
معارك طاحنة على الحدود وسقوط عدد من القتلى والجرحى
البنتاجون: مقتل العشرات من داعش فى ضربة أمريكية باليمن
في مقابلة له: صالح يؤكد عن ترتيبات تتم لخروجه من اليمن إلى روسيا.
88 مليار دولار كلفة إعادة إعمار اليمن
مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في زيارة استطلاعية لمدارس النجاح الأهلية بتريم
لوقف الاعتداءات والبسط العشوائي جامعة عدن تقرر الترافع أمام القضاء لاسترجاع أراضيها المنهوبة
اتبعنا على فيسبوك

”نايف البكري”هناك من يريد لعدن أن يُقتّل رموزها ويبعد مصلحيها من خلال استهداف ممنهج لقياداتها المجتمعية المؤثرة

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 08:31 مساءً الحدث - صنعاء

علق وزير الشباب والرياضة ومحافظ عدن السابق "نايف البكري"، على حادثة اغتيال الشيخ السلفي فهد اليونسي، اليوم الاربعاء، بعدن، بعد اقل من اسبوع على عملية مماثلة استهدفت شيخ سلفي اخر.

واستعرض البكري، مواقف عديد للشيخ اليونسي، وتفانيه الخالص في سبيل إرساء معاني الخير وقيم السلام.  

وقال ان اليونسي " كان يعلم تماماً ما يحاك ضده من ألاعيب قذرة بهدف الإيقاع به في شباك هو ليس من أهلها، من أقلام مأجورة ومحابر رخيصة، وكان يعي الخطر المحدق وكم التحريض المهول الذي استهدفه ويستهدف بقية أئمة وخطباء مساجد عدن ورجال الخير والصلاح من القيادات الأمنية ورموز المقاومة  فيها عبر صفحات معروفة وأجندة مفضوحة، وطالت أياديهم الجبانة من قبل الشهيد جعفر محمد سعد والشيخ راوي والشيخ المرعي والشيخ صالح بن حليس والقيادي الإدريسي والشيخ الزهري وياسين العدني وباقي الفضلاء من قبلهم ومن بعدهم".

 وأضاف "إنني أعلنها صراحة بأن هناك من يريد لعدن أن يُقتّل رموزها ويبعد مصلحيها من خلال استهداف ممنهج لقياداتها المجتمعية المؤثرة بهدف إخلاء الساحة لمشاريعهم الظلامية، فكل تلك الهجمات المسلوكة كانت تروج بفحوى إطفاء مشاعل النور ومحاربة الرموز والفضلاء بدعوات باطلة مفضوحة".

واشار الى ما يشكله القادة والعظماء وأصحاب التأثير المجتمعي ومحدثي التغيير وصناع النهضة، وعلى مر عصور التاريخ وحقبه المختلفة والمتباينة، من خطر حقيقي على المشاريع الواهنة المظلمة التي تخشى أن يلفيها نور مشعلهم الساطع.

واختتم البكري تعليقه بالقول"  وذات المشاريع تخشى من إفاقة وعي المجتمع لإدراك ما يدور في الحول، إنها معركة العلم والفضيلة ضد الجهل و الرذيلة، وضريبة وقوف الحق في وجه الباطل".

تعليقات القراء
52148
حرامية بامياز
مراد
الأربعاء 18 أكتوبر 2017
مكانك حرامية يانبيلة ولو انتي شجاعة انشري


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات