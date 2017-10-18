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الحكومة الصينية تعفي اليمن من الديون المقدرة بأكثر من 700 مليون يوان

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 08:48 مساءً الحدث - صنعاء

قررت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، إعفاء اليمن من ديون تصل لأكثر من 100 مليون دولار.

وحسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية ، وافقت الحكومة الصينية على إعفاء  اليمن من الديون التي تصل إلى أكثر من 730 مليون يوان صيني( أكثر من 100 مليون دولار).

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، مع السفير الصيني لدى بلاده، تيان تشي.

وخلال اللقاء الذي عقد في الرياض، قام السفير الصيني  بتسليم مذكرة تتضمن الموافقة النهائية لحكومة بلاده على إعفاء اليمن من الديون بناء على اتفاق وزيري خارجية البلدين أثناء لقائهما في الدوحة العام الماضي طالبا تحديد موعد لتوقيع اتفاق الإعفاء من الديون رسميا .

وسلم السفير للمخلافي مذكرة تتضمن تقديم الجانب الصيني ١٢٠ جهاز من معدات توليد الطاقة الشمسية الصغيرة و 10 أجهزة من معدات توليد الطاقة الشمسية الكبيرة بمبلغ  نصف مليون يوان( حوالي 90 ألف دولار).

 السفير الصيني جدد  تأكيد دعم بلاده لليمن وتقديم المزيد من الدعم السياسي والإنساني والإغاثي، حسب الوكالة

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