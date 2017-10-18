مليوني دولار من الحكومة لمعالجة جرحى تعز

الحدث - صنعاء

وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بإيداع مبلغ مليون دولار أمريكي وما يعادلها بالريال اليمني لحساب اللجنة الطبية لجرحي محافظة تعز في فرع البنك المركزي بتعز.

جاء ذلك خلال استقباله، امس بعدن، رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز مدير المستشفى العسكري محمد نعمان الثوابي، والذي يأتي استناداً إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لجرحى محافظة تعز.

وقال رئيس الوزراء "إن حرب مليشيا الحوثي وصالح على الدولة في محافظة تعز منفردة خلفت عشرون الف جريح".

وأضاف" على اللجنة متابعة كل قضايا جرحى المحافظة في الداخل وايضاً الذين يتلقون علاج في الخارج واستنفذت اموالهم او ما يزالون بحاجة إلى إجراء عمليات اخري".

كما وجه بإصلاح جهاز الرنين المغنطيسي في المستشفى العسكري كونه الجهاز الوحيد في المحافظة لفحص الحالات المرضية في المخ و الأعصاب والعمود الفقري، والذي أعطبتة قذائف المليشيا الحوثية بحربها الهمجية على المدينة والمدنيين.

وفي ذات السياق كلّف رئيس الوزراء، رئيس مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي في محافظة تعز الدكتور منصور الوازعي بالسفر إلى الخارج لمعاينة العروض المناسبة لعدد أربعمائة طرف صناعي بشقيه العلوي والسفلي لجرحى محافظة تعز، مع مكائن حديثة تواكب العصر وتتلائم مع مختلف المراحل العمرية للجرحى، الذين طالتهم قذائف وأسلحة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وشنها حرب ظالمة على المواطنين العزل في المحافظة.