رسميا.. بريطانيا تعيد برنامج التبادل الثقافي في مجال المنح الدراسة الجامعية مع اليمن

زف سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة البريطانية، الدكتور ياسين سعيد نعمان، البشرى للطلاب اليمنيين، بخصوص منح التبادل الثقافي بين البلدين، والتي توقفت في العامين الماضيين.
وقال السفير نعمان: الحكومة البريطانية تعيد برنامج التعاون الثقافي في مجال المنح الدراسية الجامعية . وقد أبلغنا بذلك رسمياً اليوم .
ولذلك فإننا ننقل هذا الخبر لأبنائنا الطلاب”.
وتعتبر منح التبادل الثقافي البريطانية (تشيفننج) من أهم وأشهر المنح الدراسية على مستوى العالم، ويمكن الدخول والمنافسة عليها عبر الرابط التالي:
http://chevening.org/Yemen
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