رسميا.. بريطانيا تعيد برنامج التبادل الثقافي في مجال المنح الدراسة الجامعية مع اليمن

الحدث - صنعاء

زف سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة البريطانية، الدكتور ياسين سعيد نعمان، البشرى للطلاب اليمنيين، بخصوص منح التبادل الثقافي بين البلدين، والتي توقفت في العامين الماضيين.

وقال السفير نعمان: الحكومة البريطانية تعيد برنامج التعاون الثقافي في مجال المنح الدراسية الجامعية . وقد أبلغنا بذلك رسمياً اليوم .

ولذلك فإننا ننقل هذا الخبر لأبنائنا الطلاب”.

وتعتبر منح التبادل الثقافي البريطانية (تشيفننج) من أهم وأشهر المنح الدراسية على مستوى العالم، ويمكن الدخول والمنافسة عليها عبر الرابط التالي:

http://chevening.org/Yemen