الرئيسية أخبار وتقارير الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف منح التأشيرات لليمنيين ومواطني 5 دول أخرى بعد قرار الحظر
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
لا أمل في النخب اليمنية
أفرزت التحولات الاجتماعية والسياسية في اليمن طوال عقود ملامح جيل جديد من النخب اليمنية الشابة، وشكلت الثورة
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
صالح يسلم مهام المؤتمر للزوكا وتسليم الشئىون العسكريه لابن اخية طارق قبل خروجه للعلاج
معارك طاحنة على الحدود وسقوط عدد من القتلى والجرحى
في مقابلة له: صالح يؤكد عن ترتيبات تتم لخروجه من اليمن إلى روسيا.
البنتاجون: مقتل العشرات من داعش فى ضربة أمريكية باليمن
”نايف البكري”هناك من يريد لعدن أن يُقتّل رموزها ويبعد مصلحيها من خلال استهداف ممنهج لقياداتها المجتمعية المؤثرة
مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في زيارة استطلاعية لمدارس النجاح الأهلية بتريم
88 مليار دولار كلفة إعادة إعمار اليمن
اتبعنا على فيسبوك

الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف منح التأشيرات لليمنيين ومواطني 5 دول أخرى بعد قرار الحظر

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:16 مساءً الحدث - صنعاء

أمرت الخارجية الأميركية القنصليات التابعة لها باستئناف منح التأشيرات لمواطني التشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن إثر تعليق العمل بالمرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وكان الرئيس الأميركي وقّع في 25 أيلول/سبتمبر مرسوما ثالثا جديدا يمنع بشكل نهائي رعايا سبع دول من دخول الأراضي الأميركية.
 وانتقد البيت الأبيض بشدة قرار قاض بمحكمة فدرالية بولاية هاواي تجميد قانون حظر السفر الجديد يوما قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن هذا القرار يقيد بشكل خطير قدرة الرئيس على حماية الشعب الأميركي عبر تنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية لدخول الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به مراسل الحرة.
وأكدت سارة ساندرز أن وزارة العدل ستدافع بقوة عن قانونية قرار الرئيس الأميركي.
 وعلق قاض فدرالي في هاواي الثلاثاء العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.
ويطبق قرار القاضي ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم طلب استئناف هذا الحكم. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستهدف قرار الرئيس دونالد ترامب الذي صدر في أيلول/سبتمبر مواطني كل من إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال والتشاد وكوريا الشمالية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين من فينزويلا، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكان التعديل الأخير لقرار دونالد ترامب حول حظر السفر استهدف في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة، وعارضته المحكمة العليا الأميركية.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات