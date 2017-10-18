الولايات المتحدة الأمريكية تستأنف منح التأشيرات لليمنيين ومواطني 5 دول أخرى بعد قرار الحظر

الحدث - صنعاء

أمرت الخارجية الأميركية القنصليات التابعة لها باستئناف منح التأشيرات لمواطني التشاد وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن إثر تعليق العمل بالمرسوم الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأميركي وقّع في 25 أيلول/سبتمبر مرسوما ثالثا جديدا يمنع بشكل نهائي رعايا سبع دول من دخول الأراضي الأميركية.

وانتقد البيت الأبيض بشدة قرار قاض بمحكمة فدرالية بولاية هاواي تجميد قانون حظر السفر الجديد يوما قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن هذا القرار يقيد بشكل خطير قدرة الرئيس على حماية الشعب الأميركي عبر تنفيذ الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية لدخول الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به مراسل الحرة.

وأكدت سارة ساندرز أن وزارة العدل ستدافع بقوة عن قانونية قرار الرئيس الأميركي.

وعلق قاض فدرالي في هاواي الثلاثاء العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.

ويطبق قرار القاضي ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم طلب استئناف هذا الحكم. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واستهدف قرار الرئيس دونالد ترامب الذي صدر في أيلول/سبتمبر مواطني كل من إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال والتشاد وكوريا الشمالية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين من فينزويلا، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكان التعديل الأخير لقرار دونالد ترامب حول حظر السفر استهدف في السابق ست دول ذات أغلبية مسلمة، وعارضته المحكمة العليا الأميركية.