طيران التحالف يشن قصفا مكثفا على مواقع للحوثيين في صعدة

الحدث - متابعات

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس قصفها مواقع لمليشيات الحوثيين في محافظةصعدة شمالي اليمن.



وأفادت مصادر محلية بتعرض مواقع للمليشيا في منطقة الجعملة التابعة لمديرية مجز بالمحافظةلقصف جوي عنيف، مضيفة أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض للمقاتلاتالحربية في أجواء المديرية.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن نتايج تلك الغارات لكن موقع تابع لمليشيات الحوثي وزعرسائل هاتفية توكد تعرض مواقع في مجز لقصف جوي مكثف.