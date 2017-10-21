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منتخبنا الوطني للشباب يهزم العروبة وديا

السبت 21 أكتوبر 2017 12:21 مساءً الحدث - صنعاء

فاز منتخب الشباب الوطني لكرة القدم على فريق الشباب بنادي العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما امس على ملعب نادي وحدة صنعاء، ضمن المعسكر الداخلي للمنتخب بالعاصمة صنعاء استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً.

وتعد هذه المباراة التجريبية السادسة لمنتخب الشباب استعداداً للمشاركة في منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره منتخبات، تركمانستان، الهند، والسعودية مستضيفة مباريات المجموعة في مدينة الدمام خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر القادم.

وكان منتخب الشباب لعب خمس مباريات تجريبية سابقة مع فرق فئة الشباب في أندية أمانة العاصمة خلال معسكره الداخلي، تغلب في الأولى على اليرموك بأربعة أهداف دون رد، وتعادل في الثانية مع شعب صنعاء بهدف لمثله، وفاز في الثالثة على أهلي صنعاء بهدف نظيف، ثم تعادل بدون أهداف مع 22 مايو، قبل أن يكتسح وحدة صنعاء برباعية نظيفة.

المشهد اليمني


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