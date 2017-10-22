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موقع الجيش : معارك ضارية في متون الجوف والجيش يكبد المليشيا عشرات القتلى والجرحى
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موقع الجيش : معارك ضارية في متون الجوف والجيش يكبد المليشيا عشرات القتلى والجرحى

الأحد 22 أكتوبر 2017 01:01 صباحاً الحدث - صنعاء

تجددت معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد، بعد ان خرقت المليشيا اتفاقا قضى بتجنيب المناطق السكنية في المديرية ويلات الحرب.
وذكر مراسل "سبتمبر نت" في الجوف ان معارك ضارية شهدتها جبهتي مزوية وسلسلة حام الجبلية بين قوات الجيش والمليشيا بعد هجوم شنته الاخيرة على مواقع قوات الجيش.
وافاد ان قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم واجبرت العناصر الانقلابية المهاجمة على التراجع والفرار بعد ان تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، علاوة على خسائرها في العتاد العسكري الذي استولت قوات الجيش على معظمه.
وتمكنت قوات الجيش الوطني من تطهير كافة الجيوب في مزوية وحام والتي حاولت العناصر الانقلابية التسلل اليها.
في غضون ذلك تواصل مدفعية قوات الجيش الوطني دك مواقع المليشيا الانقلابية في مزوية وحام بشكل مكثف منذ مساء امس الجمعة وحتى الاثناء.
الى ذلك اغارت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي على مواقع متفرقة وتعزيزات المليشيا الانقلابية في المديرية ذاتها.
في السياق قال قائد جبهة المتون المقدم يحيى الحاسر لـ "سبتمبر نت" ان المعارك مع المليشيا الانقلابية اتت بعد ان خرقت الاتفاق الذي وقعه الجيش الوطني معها لتجنيب المناطق السكانية في مديرية المتون الحرب.
واضاف الحاسر ان المليشيا الانقلابية بعد ساعات من التوقيع على هذه المبادرة الانسانية نفذت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش الوطني في جبهة مزوية.
واكد الحاسر ان قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم المليشيا واجبرتها على التراجع والفرار وكبدتها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.


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