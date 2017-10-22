هبوط مفاجئ لأسعار الدولار والريال السعودي في محلات الصرافة بالعاصمة صنعاء والريال اليمني يستعيد توازنه

الحدث - متابعات

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء مساء اليوم هبوطاً مفاجئا بعد أن واصل الريال اليمني انهياره على مدى 7 أيام متواصلة .

وتراجع سعر الدولار من 400ريال صباح اليوم السبت إلى 385 ريال بنسبة تصل إلى 15%.

كما تراجع سعر الريال السعودي من 104 ريال إلى 100ريال يمني وهو التعافي الأكبر للريال اليمني على مدى 7 أيام .

ورجح مصدر اقتصادي من أن تهديدات الحوثيين لمحلات الصرافة في صنعاء ساعد في تراجع أسعار الصرف متوقعا هبوطا جديدا لأسعار الصرف على مدى الأيام القادمة .

وأضاف المصدر " أنه إذا تم مراقبة محلات الصرافة وإغلاق الصرافة العشوائية في كافة المحافظات خصوصا مدينة عدن وضخ المزيد من العملات الصعبة إلى المحلات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني سيساعد من تعافي الريال اليمني متوقعا أن تعود أسعار الصرف إلى 370 ريال للدولار و 90ريال للريال السعودي .