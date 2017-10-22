الرئيسية أخبار محلية محمد علي الحوثي يقتحم منزل الصالح بعشرات المسلحين.. ويسلم له هذه الرسالة من عبدالملك الحوثي
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة اليمنية اليوم السبت 21 / أكتوبر/2017
حسن زيد يرعب اليمنين بمقترحه الخطير؟
موقع الجيش : معارك ضارية في متون الجوف والجيش يكبد المليشيا عشرات القتلى والجرحى
هبوط مفاجئ لأسعار الدولار والريال السعودي في محلات الصرافة بالعاصمة صنعاء والريال اليمني يستعيد توازنه
محمد علي الحوثي يقتحم منزل الصالح بعشرات المسلحين.. ويسلم له هذه الرسالة من عبدالملك الحوثي
منتخبنا الوطني للشباب يهزم العروبة وديا
الداخلية تكشف مخازن أسلحة للمتطرفين في المناطق الجنوبية
اتبعنا على فيسبوك

محمد علي الحوثي يقتحم منزل الصالح بعشرات المسلحين.. ويسلم له هذه الرسالة من عبدالملك الحوثي

الأحد 22 أكتوبر 2017 02:01 مساءً الحدث - الوطن

أكدت مصادر محلية أن رئيس ما يسمى بـ (اللجنة الثورية العليا) محمد علي الحوثي اقتحم يوم أمس منزل علي عبدالله صالح حاملاً رسالة من زعيم المتمردين.

وكان أحد حراسة صالح أثناء عودته لمنزله بمنطقة الصافية بالعاصمة شاهد خلال مناوبته في حراسة إحدى بوابات منزل المخلوع، محمد علي الحوثي يقتحم منزل صالح برفقة عشرات المسلحين دون استئذان من الحراسة، وفقاً للمصادر.

وقال: تفاجأت بالحوثي يقتحم البوابة الأمامية لمنزل صالح مع مسلحين ،وبعد أقل من خمس دقائق خرج لنا أحد أقاربه يطلب منا المغادرة و (صورته مقلوبة)”.

وأضاف: “وقبل مجيء الحوثي للمنزل، تردد خبر على مسامعنا ،فحواه أن عبدالملك الحوثي زعيم الإنقلابيين طلب من صالح تسليمه ابن شقيقه، طارق محمد عبدالله صالح الذي يلزمه في كل تحركاته وفي المنزل، لتواصله مع ضباط وأفراد في الحرس الجمهوري المنحل، وتحريضهم على جماعته”.

وأردف: “وأنا عائد إلى منزلي اتصل بي زميل في الحراسة وأبلغني أن محمد علي الحوثي أوصل لصالح رسالة تهديد من عبد الملك الحوثي ،تضمنت اتهام المخلوع بالوقوف وراء تحركات طارق الأخيرة، وباللعب معهم كما لعب مع حزب الإصلاح وعناصر القاعدة. ..وبأن صبر الحوثي قد نفد”.

وتضمنت رسالة الحوثي لصالح أن: “لا ملامة لنا بعد الآن” وتعتبر بمثابة تهديد صريح للمخلوع باعتقاله في أقل تقدير إن لم يكن تصفيته، في حال عدم توقف طارق عن التواصل مع ضباط وأفراد بالحرس الجمهوري.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات