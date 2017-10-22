عاجل: الحوثيون يقتحمون السجن المركزي بصنعاء

اقتحم مسلحون حوثيون وبمساندة من قوات مكافحة للشغب، السجن المركزي بصنعاء، لنقل عشرات السجناء المختطفين إلى معتقلات سرية تابعة للجماعة.
وقال شهود عيان، إن مسلحين حوثيين اقتحموا ظهر اليوم الأحد، السجن المركزي بصنعاء مع عدد من العربات التابعة لقوات مكافحة الشغب، من أجل نقل نحو 30 معتقلا إلى أماكن مجهولة.
وأشار الشهود إلى أن الحوثيين مع القوات التابعة لهم باشروا بإطلاق الرصاص الحي والاعتداء المباشر على المختطفين الذين يريدون نقلهم، وسط رفض ومقاومة النزلاء، الأمر الذي أوقع إصابات في صفوفهم.
وذكر الشهود أن المختطفين أطلقوا نداءات استغاثة لإنقاذهم من محاولة الحوثيين نلقهم إلى أماكن سرية.
وكانت مصادر ذكرت بالأمس أن الحوثيين ينوون نقل أكثر 50 مختطفا في السجن المركزي بصنعاء إلى معتقلات سرية بالقوة.
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