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حوثيون يختطفون شيخياً بهائياً من منزله بصنعاء

الأحد 22 أكتوبر 2017 02:09 مساءً الحدث - صنعاء

اقتحمت اربع سيارات امنية مصفحة في صنعاء منزل الشيخ وليد عياش المعتقل في الامن القومي منذ ابريل الماضي، واعتقلت شقيقة أكرم عياش تحت تهديد السلاح صباح اليوم الأحد.أكد ذلك عبدالله العلفي المتحدث الرسمي باسم الجامعة البهائية في اليمن. 

مشيراً إلى ان الحملة الأمنية كانت تبحث ايضا عن مازن ابن وليد عياش لكنها لم تستطع الوصول اليه لاعتقاله. وقال العلفي “حدث هذا في الوقت الذي كنا ننتظر الافراج عن المعتقلين البهائيين. 

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