مفاجأة صادمة.. قيادي مؤتمري كبير وعضو اللجنة الدائمة للحزب يعلن انشقاقه !

قدم عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر والمدير العام لمديرية الحوك بمدينة الحديدة العميد الهندي مذكرة استقالة للحزب معلناً تخليه عن منصبه.

وفي مذكرة الاستقالة عزا الهندي السبب إلى من وصفهم داخل حزبه بأنهم يعملون لأجل مصالحهم الخاصة الضيقة بعيداً عن مصالح الوطن والمواطن.

وكان الهندي أحد المساهمين الكبار في تسليم محافظة الحديدة لميليشيات الحوثي لدى اقتحامها المحافظة قبل 3 سنوات، وانتشرت له عدة صور مع متحوثين من قيادة المؤتمر بالحديدة.

وتتعرض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح في الآونة الأخيرة للإهانات المتكررة والإذلال من قبل ميليشيات الحوثي ما أدى إلى سأم كبير لقيادات المؤتمر وانشقاقات في صفوفهم خصوصاً في ظل اكتفاء قيادة الحزب في صنعاء بالفرجة وعدم التدخل.