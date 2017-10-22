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برشلونة يستعيد انتصاراته في الليغا الإسبانية

الأحد 22 أكتوبر 2017 02:19 مساءً الحدث - صنعاء

استعاد برشلونة انتصاراته في الليغا الإسبانية، بعدما اكتفى بهز شباك ضيفه مالاغا بثنائية نظيفة، مساء السبت، على ملعب "الكامب نو" ضمن الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله مع أتيليتكو مدريد 1-1.
أحرز برشلونة هدفا في كل شوط، إذ افتتح الجناح الشاب جيرارد ديولوفيو باب التسجيل مبكرا بعد دقيقتين فقط من البداية، ثم انتظر البرسا حتى الدقيقة 56 من أجل تأمين الانتصار بهدف ثان جاء بقدم القائد إنييستا.

وعاد الفريق الكتالوني بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مجددا لدرب الانتصارات ليرتفع رصيدهم للنقطة 25 في الصدارة، ويبتعدوا بفارق 4 نقاط عن مطاردهم فالنسيا، الذي أمطر شباك ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة.

في المقابل، تجرع مالاغا خسارته الثالثة على التوالي، والسابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة في قاع الترتيب.


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