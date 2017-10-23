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مسؤول أمريكي : مرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين ويقول أن جميع الأطراف جاهزة للمفاوضات

الاثنين 23 أكتوبر 2017 09:31 صباحاً الحدث - صنعاء
قال السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر إن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنيا على 3 أسس، تتمثل في "وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين".
 
وأضاف في تصريح له لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الاثنين، "لا تعتقد الولايات المتحدة بأن هناك حلا عسكريا للصراع في اليمن الذي تسبب بمعاناة غير عادية للشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام".
 
وتابع تولر: "نحث جميع أطراف النزاع بالإستمرار على وقف إطلاق النار والمجيء إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على حل شامل وثابت".
 
وقالت الصحيفة إن السفارة الأمريكية أجرت اتصالات مع الحوثيين وصالح، من خلال سياق رد تولر الذي "التواصل تم الإبقاء عليه مع طرفي الصراع"، دون أي تفاصيل إضافية.
 
وفي ذات السياق ذكرت الصحيفة  نقلا عن مصدرين دبلوماسيين قالت إنه على اطلاع بملف التسوية اليمني، إن  "اجتماعات الرياض من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن، ومن المرتقب أن يتم الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل".
 
والمجموعة الخماسية تضم السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسلطنة عمان.
 
وكان ولد الشيخ وصل الرياض يوم أمس الأول، والتقى بهادي وعدد من أركان دولته، في محاولة لتحريك الملف السياسي اليمني، بعد تعثر وجمود طويلين.

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