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بعد توقف دام 3 سنوات جراء الحرب التي تشهدها البلاد : السلطات السعودية تفتح باب العمرة أمام اليمنيين من الداخل

الاثنين 23 أكتوبر 2017 09:39 صباحاً الحدث -شبوه الحدث

قالت الحكومة اليمنية، الأثنين، إن "السلطات السعودية فتحت باب العمرة أمام اليمنيين من الداخل بعد توقف دام 3 سنوات جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ اجتياح الحوثيين صنعاء".
 
وأوضحت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية، أنها "بدأت بمناقشة الترتيبات اللازمة لاستكمال تعميد شركات العمرة، ترقبا لفتح باب العمرة من قبل السلطات السعودية أمام اليمنيين من الداخل بعد توقف دام ثلاث سنوات جراء الانقلاب واختلال الأوضاع الأمنية في البلد"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
 
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل 3 سنوات، أوقفت السلطات السعودية تأشيرات العمرة لليمنيين القادمين من داخل البلاد، فيما تم السماح لليمنيين المقيمين على أراضيها، كما تم السماح للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل اليمن.


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