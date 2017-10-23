قوات الحزام الأمني بمودية تحبط هجوم ارهابي كبير كان يستهدف معهد تتخذه القوات مقراً لها

احبطت قوات الحزام الأمني في مدينة مودية بمحافظة ابين فجر اليوم هجوم انتحاري كبير كان يستهدف مقر المعهد المهني الذي تتخذه القوات مقر لها .
مصدر في الحزام الأمني متواجد بمكان الحادث روى ل ” يافع نيوز ” تفاصيل افشال الهجوم في مكالمة هاتفية وقال ان سيارة مفخخة تمكنت من الدخول الى مقر المعهد رغم اطلاق النار عليها وفيما يبدو انها مصفحة.
واضاف انه قبل انفجارها ترجل منها ٤ انتحاريين حاولوا التوغل وسط القوة حيث تم التعامل معهم من قبل قوات الحزام .
وقال ان على الرغم من انفجار السيارة الا ان جنود الحزام قتلوا ٢ من الانتحاريين قبل وصولهم لهدفهم، بينما تمكن ٢ انتحاريين من الهروب خارج المعهد وتم مطاردتهم من قبل قوات الحزام الامني وقتلهم في الجبال المحيطة .
المصدر الأمني اكد استشهاد ٢ من جنود الحزام الأمني واصابة ثلاثة اخرين، بالاضافة الى مصرع جميع المهاجمين وعددهم ٥ ، كما اكد ان الوضع تحت السيطرة بشكل كامل في المعهد والنقاط الاخرى المنتشرة في مودية .
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