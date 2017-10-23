قوات الحزام الأمني بمودية تحبط هجوم ارهابي كبير كان يستهدف معهد تتخذه القوات مقراً لها

الحدث - صنعاء

احبطت قوات الحزام الأمني في مدينة مودية بمحافظة ابين فجر اليوم هجوم انتحاري كبير كان يستهدف مقر المعهد المهني الذي تتخذه القوات مقر لها .

مصدر في الحزام الأمني متواجد بمكان الحادث روى ل ” يافع نيوز ” تفاصيل افشال الهجوم في مكالمة هاتفية وقال ان سيارة مفخخة تمكنت من الدخول الى مقر المعهد رغم اطلاق النار عليها وفيما يبدو انها مصفحة.

واضاف انه قبل انفجارها ترجل منها ٤ انتحاريين حاولوا التوغل وسط القوة حيث تم التعامل معهم من قبل قوات الحزام .

وقال ان على الرغم من انفجار السيارة الا ان جنود الحزام قتلوا ٢ من الانتحاريين قبل وصولهم لهدفهم، بينما تمكن ٢ انتحاريين من الهروب خارج المعهد وتم مطاردتهم من قبل قوات الحزام الامني وقتلهم في الجبال المحيطة .

المصدر الأمني اكد استشهاد ٢ من جنود الحزام الأمني واصابة ثلاثة اخرين، بالاضافة الى مصرع جميع المهاجمين وعددهم ٥ ، كما اكد ان الوضع تحت السيطرة بشكل كامل في المعهد والنقاط الاخرى المنتشرة في مودية .