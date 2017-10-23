مشافي حجة تعج بجثث المليشيا وأطباء بلا حدود تعلق عملها بالمحافظة

الحدث - الصحوه نت

علقت منظمة أطباء بلا حدود عملها في طوارئ المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة اليوم احتجاجا على عدم نقل ثلاث جثث من قتلى الميليشيات من قسم الطوارئ منذ يومين.

وقالت مصادر مطلعة "للصحوة نت" إن روائح القتلى بدأت تفوح نتيجة بداية تعفنها ، فيما امتنع مسؤولي ثلاجة الموتى بالمستشفى من ادخالهم إليها والتي تجاوزت قدرتها ، ما اضطرها إلى شراء ثلاجات أرضية لا تقوم بالتبريد بشكل كامل.

وأضافت المصادر بأن بعض الجثث في ثلاجة المواقع بدأت بالتحلل ويصدر منها روائح كريهة نتيجة مكوث الجثث فيها لأشهر ، وسط رداءة عمل الثلاجة.

هذا وتقدم منظمة اطباء بلا حدود خدمات طبية خاصة في ظل توقف وزارة الصحة الانقلاب عن دعم المشافي بعد استنزاف الميليشيات لمقدرات الدولة ومنها القطاع الصحي ، الامر الذي ينذر بكارثة طبية اذا ما استمر تعليق المنظمة لعملها.