نادي الطلاب الحضارم في السودان يكرم رئيس منظمة رعاية الطلاب الوافدين

قامت الهئية الادارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان اليوم الاثنين بتكريم منظمة رعاية الطلاب الوافدين ممثلة برئيسها الشيخ / عبدالله مكي ، وذلك في زيارة قامت بها ادارة النادي للمنظمة .
وياتي هذا التكريم اعترافاً ووفاءً لجهود المنظمة تجاه النادي في عدد من المجالات العلمية الثقافية منها منح الطلاب .
وفي الزيارة ابدى رئيس المنظمة الشيخ / عبدالله مكي ارتياحة بالتكريم وتعرف عن قرب بالنادي وانشطته ودوره في خدمة الطلاب الحضارم .
كما اثنى رئيس النادي الاستاذ عبدالرحمن المنصوري على المنظمة وادوارها تجاه الطلاب الوافدين وخاصة اليمنيين من خلال الانشطة النوعية في كافة المجالات.
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