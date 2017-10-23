نادي الطلاب الحضارم في السودان يكرم رئيس منظمة رعاية الطلاب الوافدين

الحدث - صنعاء

قامت الهئية الادارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان اليوم الاثنين بتكريم منظمة رعاية الطلاب الوافدين ممثلة برئيسها الشيخ / عبدالله مكي ، وذلك في زيارة قامت بها ادارة النادي للمنظمة .

وياتي هذا التكريم اعترافاً ووفاءً لجهود المنظمة تجاه النادي في عدد من المجالات العلمية الثقافية منها منح الطلاب .

وفي الزيارة ابدى رئيس المنظمة الشيخ / عبدالله مكي ارتياحة بالتكريم وتعرف عن قرب بالنادي وانشطته ودوره في خدمة الطلاب الحضارم .

كما اثنى رئيس النادي الاستاذ عبدالرحمن المنصوري على المنظمة وادوارها تجاه الطلاب الوافدين وخاصة اليمنيين من خلال الانشطة النوعية في كافة المجالات.





