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نادي الطلاب الحضارم في السودان يكرم رئيس منظمة رعاية الطلاب الوافدين

الاثنين 23 أكتوبر 2017 09:19 مساءً الحدث - صنعاء

قامت الهئية الادارية لنادي الطلاب الحضارم بالسودان اليوم الاثنين بتكريم منظمة رعاية الطلاب الوافدين ممثلة برئيسها الشيخ / عبدالله مكي ، وذلك في زيارة قامت بها ادارة النادي للمنظمة .

وياتي هذا التكريم اعترافاً ووفاءً لجهود المنظمة تجاه النادي في عدد من المجالات العلمية الثقافية منها منح الطلاب .

وفي الزيارة ابدى رئيس المنظمة الشيخ / عبدالله مكي ارتياحة بالتكريم وتعرف عن قرب بالنادي وانشطته ودوره في خدمة الطلاب الحضارم .

كما اثنى رئيس النادي الاستاذ عبدالرحمن المنصوري على المنظمة وادوارها تجاه الطلاب الوافدين وخاصة اليمنيين من خلال الانشطة النوعية في كافة المجالات.




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