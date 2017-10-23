مصر.. الجيش يحبط محاولة تسلل لمسلحين عبر الحدود الغربية

الحدث - صنعاء

قالت وزارة الدفاع المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إن القوات الجوية أحبطت محاولة لاختراق الحدود الغربية، ودمرت 8 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر المهربة عبر الحدود.

وبحسب ما أفادت به "بوابة الأهرام"، جاء ذلك تزامناً مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي بمنطقة الواحات، واستمراراً للجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

كما يأتي ذلك، بحسب موقع الصحيفة، مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

العربية نت