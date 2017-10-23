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سفير واشنطن لدى بلادنا يضع 3أسس لحل الأزمة اليمنية

الاثنين 23 أكتوبر 2017 09:26 مساءً الحدث - صنعاء

أكد سفير واشنطن لدى بلادنا ماثيو تولر، اليوم الاثنين، أن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة أسس، تتمثل في وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين.

 

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن السفير تولر تأكيده إن بلاده تعمل مع شركائها في المنطقة، ودول أخرى مهتمة بهذا البلد بالغ الأهمية، على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة ومستقرة ومزدهرة.

 

وأكد دعم بلاده جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد في تحقيق السلام كما تدعمها الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع.

 

وأشار السفير تولر عن اتصالات مع الميليشيات والمخلوع موضحا " أن التواصل تم الإبقاء عليه مع طرفي الصراع".


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