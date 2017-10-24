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بعد تحويلها من البنك المركزي في عدن : مصرف الكريمي يبدأ بصرف مرتبات الأكاديميين والموظفين في جامعة صنعاء

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 09:06 صباحاً الحدث -المشهد اليمني

بدأ مصرف الكريمي أمس الإثنين بصرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في جامعة صنعاء بعد إرسالها من البنك المركزي اليمني في عدن .

وقال مصدر مصرفي في شركة الكريمي " أن المصرف بدأ أمس بصرف مرتبات الموظفين في جامعة صنعاء بناءاً على الكشوفات التي رفعتها إدارة الجامعة إلى وزارة الخدمة المدنية في شهر أبريل الماضي .

وأضاف المصدر أن المرتبات هي لشهر واحد فقط من الأشهر التي انقطعت فيها المرتبات المتوقفة منذ قرابة سنة في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون 


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