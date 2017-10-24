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اجتماعات الرياض تمهد للقاء الخماسية بشان اليمن

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 09:20 صباحاً الحدث - صنعاء

قال مصدرين دبلوماسيين على اطلاع بملف التسوية اليمني، الاثنين، أن اجتماعات الرياض من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المصدرين تأكيدهما أن يتم الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، لكن مصدرا دبلوماسيا عربيا "إن الاجتماع لم يجر تأكيده بعد"، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وتضم المجموعة الخماسية، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسلطنة عمان.

ويظهر من خلال الزيارات التي يجريها المسؤولون البريطانيون والأميركيون بالإضافة إلى انطلاق جولة المبعوث الأممي الجديدة من الرياض، أن ملف التسوية تحرك بعد جمود وفتور.


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