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علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن

الخميس 26 أكتوبر 2017 09:59 صباحاً الحدث - صنعاء
التقى في عمان-الاردن يوم الثلاثاء الموافق ل ٢٤ اكتوبر الرئيس اليمني علي ناصر محمد  السيد لس كامبل مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
 
وقد قدم الرئيس مبادرة للحل السياسي في اليمن شمالا وجنوبا. .
 
ورحب السيد كامبل بالافكار التي تضمنتها المبادرة من اجل تحقيق الامن والسلام في اليمن والمنطقة.
 
 

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