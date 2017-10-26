لتذليل الصعوبات التي يواجهونها.. بافقيه ومارم يلتقيان بالجالية اليمنية في مصر

الحدث - صنعاء

التقى معالي وزير المغتربين المهندس علوي بافقيه وسعادة السفير الدكتور محمد مارم بالجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية في ندوة حوارية نظمتها سفارة بلادنا مساء أمس.

وأثنى المهندس علوي بافقيه بالموقف المصري الداعم للشعب اليمن والحريص على استقرار الدولة اليمنية وأمنها، معرباً عن تقديره لوزارة الداخلية المصرية لما توليه من اهتمام ملموس ورعاية للجالية اليمنية سواء المقيمين في مصر أو الوافدين إليها، وطالب بافقيه باستمرار التيسيرات التي تقدم لتسهيل دخول مواطني بلادنا لمصر تقديراً للظروف التي نمر بها، لافتاً إلى الدور الهام لجمهورية مصر العربية ووقوفها إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد على أهمية ودور الجاليات في الحفاظ على هوية المواطن اليمني في الخارج، مطالبا الجليات بتحمل مسؤلية نفسها وأن يكون لهم دور أكبر فيما يتعلق بالأمور الإنسانية التي يُعاني منها أبناء الجاليات والتكفل باليمنيين الذي يمرون بظروف حياتية صعبة، مشيرا إلى أن اليمن تواجه انقلاب يستدعى وقوف الجميع ضده بقوة. وان مايعانيه المواطن اليمني في الداخل أو المغترب في الخارج هو بفعل الانقلاب الحوثي العفاشي وان الظروف التي نعمل فيها جميعاً هي ظروف غير طبيعية.

وقدم سعادة السفير الدكتور محمد مارم شرحاً وافيأً عن ماتقوم به السفارة خدمة للجالية ولكل الرعايا اليمنيين الذين يترددون عليها والتسهيلات التي تمنحها للمواطنين.

وأوضح مارم الجهود التي تقوم بها الملحقية الثقافية والسفارة في حل إشكاليات الطلبة المبتعثين في جمهورية مصر العربية وبما يضمن تحفيزهم على التحصيل العلمي.

وطالبهم بالتركيز على التحصيل العلمي والإبتعاد عن المناكفات التي لا تؤدي سوى إلى مزيد من التعقيدات والإشكاليات..

كما أكد السفير على وضع آلية مرنه لمتابعة الجهات المختصة لتذليل ومواجهة للصعوبات والمشاكل التي تواجه أبناء الجالية اليمنية في مصر وستكون هناك لقاءات منتظمة مع الجالية وقياداتها بما يحقق الغاية من مد جسور التواصل مع أبناء الجالية وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وقدم مارم الشكر لجمهورية مصر العربية ولوزارة الداخلية المصرية واجهزتها المختلفة على تعاونها الدائم والمستمر في معالجة القضايا التي يطرحها عليهم ويعاني منها رعايانا مثل التآشيرات والاقامات والموافقات الأمنية.

وقد تحدث رئيس الجالية اليمنية الاستاذ علي صالح العيسائي عن أوضاع الجالية اليمنية في مصر مشيداً بهذا اللقاء الاول للجالية مع وزير المغتربين وسفير بلادنا ومتمياً ان يكون هناك لقاء منتظم بين الجالية والمسئولين لما فيه من مصلحة حقيقية للمواطنيين اليمنيين ومعالجة مشاكلهم أولاً بأول.

ثم قدم العديد من أعضاء الجالية ملاحظاتهم وتساولاتهم عن بعض الصعوبات التي يواجهونها.

حضر اللقاء القنصل أمين المقطري وملحق شؤون المغتربين المستشار ابراهيم الجهمي والملحق الثقافي المستشار وهيب خدابخش واعضاء البعثة الدبلوماسية بالقاهرة.