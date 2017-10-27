أسعار العملات اليوم الجمعة 27/10/2017

أسعار صرف وبيع العملات مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك وفق متوسط أسعار محلات الصرافة، والتي جاءت على النحو.
أسعار الشراء :
السعودي :99.40
الدولار : 379
الاسترليني : 500
الإماراتي : 100.80
الكويتي : 1080
العماني : 880
الأردني : 470
البحريني : 860
اليورو : 435
أسعار البيع :
السعودي : 99.70
الدولار : 381
الإسترليني : 510
الإماراتي :101.20
الكويتي : 1120
العُماني : 950
الأردني : 500
البحريني : 890
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