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أسعار العملات اليوم الجمعة 27/10/2017

الجمعة 27 أكتوبر 2017 11:05 صباحاً الحدث - صنعاء

أسعار صرف وبيع العملات مقابل الريال اليمني اليوم، وذلك وفق متوسط أسعار محلات الصرافة، والتي جاءت على النحو.

 

أسعار الشراء :

 

السعودي :99.40

الدولار : 379

الاسترليني : 500

الإماراتي : 100.80

الكويتي : 1080

العماني : 880

الأردني : 470

البحريني : 860

اليورو : 435

 

أسعار البيع :

 

 السعودي : 99.70

الدولار : 381

الإسترليني : 510

الإماراتي :101.20

الكويتي : 1120

العُماني : 950

الأردني : 500

البحريني : 890

 





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