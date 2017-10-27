عاجل..البيضاء: معارك طاحنة بين قبيلة آل عوض والحوثيين بمديرية ردمان أثر قيام أفراد من القبيلة بطرد مشرف الحوثيين من المنطقة .

الحدث - صنعاء

معارك طاحنة بين قبيلة آل عوض والحوثيين بمديرية ردمان أثر قيام أفراد من القبيلة بطرد مشرف الحوثيين من المنطقة .

كما طردت قبائل آل عوض مليشيات الحوثي ومشرفيهم من مديرية ردمان بالكامل عقب مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ مساء أمس الخميس .

وقال مصدر محلي في المديرية في تصريح لـ " المشهد اليمني " أن القبائل طردت مليشيات الحوثي بالكامل إلى حدود المديرية عقب طرد مشرفهم المدعو أبو عصام .

وأكد المصدر " أن عدد من عناصر الحوثيين لقوا مصرعهم وعدد من الجرحى نقلتهم المليشيات إلى خارج المديرية فيما تم إحراق طقمين للحوثيين بعد محاولتها الهروب .

وأضاف المصدر " أن القبائل تتداعى منذ مساء أمس ضد مليشيات الحوثي التي قتلت الجمعة الماضية أحد أبناء قبيلة أل عوض غدرا أثناء بيعه للقات في مدينة البيضاء .