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استشهاد قائد ميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب

الأحد 29 أكتوبر 2017 08:44 صباحاً الحدث - صنعاء
استشهد أحد قيادات المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب مساء اليوم إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي.
 
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن القيادي حسن علي محمد الصالحي استشهد إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي على الموقع الذي يتمركز فيه بجبل الخزان بباب المندب.
 
واضاف المصدر أن الشهيد الصالحي أحد القيادات الميدانية لجبهة باب المندب وقد شارك في العديد من المعارك والجبهات ضد الحوثيين.

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