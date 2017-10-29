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تعليمات جديدة للمقيمين اليمنين في السعودية ( تفاصيل )

الأحد 29 أكتوبر 2017 08:46 صباحاً الحدث - صنعاء
ألزمت إدارة الجوازات العامل المنزلي بالمقابل المالي، حال وجود مرافقين أو تابعين على سجله، في وقت وصل فيه عدد العمالة المنزلية إلى قرابة المليونين، 62% منهم نساء، مؤكدة أن مدة الإبعاد في بصمة الحج 10 سنوات، وفي بصمة مرحل 3 سنوات.
 
 وأوضحت الإدارة أنّ التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى نهائي، مشيرة إلى إمكانية تجديد جواز السفر قبل انتهائه بأقل من عام، بحسب صحيفة "المدينة " الجمعة (27 أكتوبر 2017).
 
 ولفتت الإدارة إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تبلغ 60 يوما من تاريخ الإصدار، مشيرة إلى أن المولود يستفيد من تأشيرة والدته في حال العودة، إذا كان حديث الولادة، بعد دفع الرسوم. 
 
وفي شأن آخر، أوضحت الإدارة أن المخالفات المرورية لولي الأمر لا تمنع من إصدار جواز سفر لأحد التابعين. 

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