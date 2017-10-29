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انفراجة وشيكة ستسهم في استقرار صرف العملة وتسليم المرتبات وخفض أسعار السلع

الأحد 29 أكتوبر 2017 08:48 صباحاً الحدث - متابعات

تعتزم الشرعية اليمنية إعادة تفعيل الحوالات الخارجية وفتح عدد من المصارف في العاصمة المؤقتة عدن. وقال وكيل البنك المركزي اليمني للعلاقات الخارجية خالد العبادي " أغلب المصارف وعددها 7 على الأقل، سوف تنتقل إلى عدن، لكنها تحتاج إلى بعض من الوقت، ولم يكن هناك أي اعتراض، وهم يدرسون ذلك الآن". 
 وتحدث العبادي في تصريحات صحفية "أبلغنا البنوك التجارية اليمنية أن الحوالات الخارجية سوف تفعّل قريبا. لكننا وضعنا بعض الشروط البسيطة، مثل أن يوافونا ببيانات مهمة، مثل ميزانياتهم وإحصائيات أخرى نحتاج إليها، وخطة نقل مقراتهم إلى عدن، وبعض الالتزامات الأخرى". 
 وأضاف" المواطن اليمني سيجد قريبا دائرة نقدية متحركة وتوجد سيولة كافية في النظام المالي اليمني، وهذا يعني في الأخير، عدم تأخر الرواتب وصرفها في وقت منتظم، ورفع الاستيراد وخفض الأسعار واستقرار أسعار السلع في الأسواق".


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