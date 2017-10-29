لاول مره بعد انقطاع : سلطان البركاني يقول : احمد الحبيشي يعمل مع الشيطان في كل المراحل

الحدث - متابعات

للمرة الأولى بعد غياب طويل عن ميدان السياسة، وذلك في تصريحات نقلته عنه صحيفة "الوطن" السعودية.

وتحدث البركاني عن رئيس المركز الاعلامي السابق للمؤتمر الشعبي العام التابع لصالح، احمد الحبيشي بالقول " إن أحمد الحبيشي شخص لا يستحق أن يمنح أكثر من حجمه، كما لا يستحق أن يمنح مجالا للحديث عنه".

وأشار الى أن الحبيشي " ليس لديه أخلاق ولا مبادئ، ولا يجب الاهتمام به". مضيفاً أن " أن الحبيشي رغم أنه المحرض على القتال رقم واحد إلا أنه يقول إنه لا يريد التحريض على الدماء، وهو يعمل مع الشيطان في كل المراحل".