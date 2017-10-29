الحريري: بإمكان قبرص مساعدة لبنان في تخفيف عبء اللاجئين

الحدث - اليمن العربي

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن بلده يحشد دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاقتصاده الذي يتحمل عبئا ثقيلا بسبب استضافة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري.

وأوضح الحريري بعد محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي لدعم الاقتصاد والمساهمة في زيادة فرص العمل.

كما ذكر أن قبرص بإمكانها "لعب دور مهم" في حشد الدعم للبنان.

وبدوره، أعلن أناستاسياديس أن قبرص تعتزم تسليم حزمة مساعدات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اللبنانية.

وتشمل الحزمة أسلحة خفيفة وذخائر.

ومن المقرر أيضا أن يوقع البلدان الأسبوع المقبل اتفاقية لتقاسم المعلومات الاستخباراتية.





