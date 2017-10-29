الرئيسية شؤون عربية ودولية الحريري: بإمكان قبرص مساعدة لبنان في تخفيف عبء اللاجئين
شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

الحريري: بإمكان قبرص مساعدة لبنان في تخفيف عبء اللاجئين

الأحد 29 أكتوبر 2017 09:12 صباحاً الحدث - اليمن العربي

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن بلده يحشد دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاقتصاده الذي يتحمل عبئا ثقيلا بسبب استضافة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري.

وأوضح الحريري بعد محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي لدعم الاقتصاد والمساهمة في زيادة فرص العمل.

كما ذكر أن قبرص بإمكانها "لعب دور مهم" في حشد الدعم للبنان.

وبدوره، أعلن أناستاسياديس أن قبرص تعتزم تسليم حزمة مساعدات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اللبنانية.

وتشمل الحزمة أسلحة خفيفة وذخائر.

ومن المقرر أيضا أن يوقع البلدان الأسبوع المقبل اتفاقية لتقاسم المعلومات الاستخباراتية.




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات