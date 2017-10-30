الصحفي نبيل الأسيدي يوجة رسالة إلى الرئيس هادي بخصوص صحفيي الخارج والداخل

الحدث - صنعاء

وجه عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل "نبيل الأسيدي" رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي طالبه فيها بتسليم حقوق الصحفيين في الداخل والخارج.

نص رسالة الأسيدي التي رصدها " سبأ نيوز ":

السيد رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبد ربه منصور هادي المحترم

تحية إجلال وتقدير وبعـــــــــــــــد

فإننا نضع بين أيديكم مشكلة الصحافيين اليمنيين العالقين في صنعاء ونطالبكم بوضع حل لمشكلتنا ، حيث لم نستلم رواتبنا منذ ما يزيد على العام ومن منطلق قاعدة " أنه ليس كل من خرج من الصحافيين اليمنيين خارج اليمن هم مع الشرعية وليس كل من بقى عالقا من الصحافيين داخل صنعاء هم ضد الشرعية " .

السيد الرئيس..

نحن نريد حلا لمشكلتنا كما حليتم مشكلة رواتب القضاة وأسماءنا لا تتجاوز بضع مئات من الصحافيين ووزير الثقافة أمين عام نقابة الصحافيين الأخ مروان دماج ومستشارك الإعلامي الأخ نصر طه مصطفى يعرفنا بالإسم ونحمل قيادة نقابة الصحافيين في الخارج المسئولية وندعو نقيب الصحافيين السابق الأخ نصر طه مصطفى التعاون لحل مشكلتنا وله منا الشكر والتقدير..