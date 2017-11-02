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عاجل : تقدم كبير للشرعية في نهم وطائرات التحالف تشن غارات تخلف قتلى وجرحى فجر اليوم

الخميس 02 نوفمبر 2017 09:51 صباحاً الحدث - صنعاء

أكدت مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات الشرعية باتت تتقدم بشكل متسارع في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، مشيرةً إلى أن هذا التقدم كسر الجمود الذي صاحب الجبهة والمواقع المحيطة بها خلال الفترة الماضية، وفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، اليوم الخميس.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله ناجي الشندقي في تصريحات إلى الصحيفة إن “المعارك ما تزال متواصلة في جبهة نهم بين قوات الشرعية التي تتقدم في مناطق استراتيجية عدة مع تراجع الميليشيات الانقلابية، حيث تم تحرير قرى كل من الحنيشة والجميدة وآل الحاج ونشامة وبيت البوري وجربت الكرع”.

وشدد الشندقي، على أنه بعد يوم واحد فقط من سيطرة القوات وتحريرها أكثر من 15 موقعاً استراتيجياً، تفاقمت خسائر الميليشيات الانقلابية، وناهزت أعداد القتلى لأكثر من 34 عنصراً، فيما تم تدمير 5 آليات عسكرية و7 أطقم، وتمت السيطرة على مخازن ومواقع للذخيرة والأسلحة.

تقهقر على الجبهات
أضاف الشندقي “واصلت القوات الشرعية تقدمها أمس (الأربعاء)، لتحرير المواقع التي تلي جبهة نهم بدعم من طيران التحالف العربي، حيث قتل خلال المعركة الأخيرة 36 عنصراً من الانقلابيين، إلى جانب عشرات الجرحى”.

وأوضح الشندقي أن المعركة متواصلة والتقدم الميداني لصالح القوات الشرعية التي تقف على أبواب العاصمة صنعاء، في ظل التراجع الكبيرة والخسائر المتتالية لميلشيات الانقلاب.

ومن جانبه، أوضح الناطق الرسمي للجيش الوطني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني حرر عدداً من المواقع في جبهة نهم شرقي صنعاء بدعم كبير من طيران التحالف.




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