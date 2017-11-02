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استشهاد 5 أطفال وإصابة آخرين في قصف حوثي استهدف حي سكني بتعز

الخميس 02 نوفمبر 2017 07:35 مساءً الحدث - اليمن العربي

جددت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قصفها الصاروخي والمدفعي مساء اليوم الخميس مستهدفة منازل السكان في مدينة تعز جنوب غرب البلاد .

وقالت مصادر "اليمن العربي"، ان 5 أطفال استشهدوا وأصيب آخرين جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على منزل في حي عنصوة بشارع الثلاثين في بئر باشا بمدينة تعز .

وتواصل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات .





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