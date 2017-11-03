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مقتل 36 من المتمردين الحوثيين في معارك شرق صنعاء
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مقتل 36 من المتمردين الحوثيين في معارك شرق صنعاء

الجمعة 03 نوفمبر 2017 07:56 مساءً الحدث - صنعاء

أفادت قوات الجيش الوطني ، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 36 عنصراً من المتمردين الحوثيين ، في معارك بمديرية نهم التي تقع على مسافة (40) كيلومتراً شرق صنعاء.

وقال الناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي، في بيان، إن "المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة في جبهة نهم في ظل تقدم قوات الجيش حيث تم تحرير قرى الحنيشة والجميدة وآل الحاج ونشامه وبيت البوري وجربت الكرع".

وأشار الشندقي، إلى أن "المعارك خلفت أكثر من 36 عنصراً من مليشيات الانقلاب وعشرات الجرحى".

وأضاف، أن "مقاتلات التحالف العربي حققت إصابات كبيرة حيث دمرت أربع مدرعات وسبع دوريات بمن عليها من أفراد وعتاد".

وتدور معارك عنيفة بين المتمردين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، في مديرية نهم منذ أكثر من عامين ونصف العام، في حين يقول الطرف الثاني إنه بات مسيطراً على أهم المواقع العسكرية فيها.


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