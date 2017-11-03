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تزامناً مع فتح برنامج الدراسات العُليا بجامعة حجة المركز الأوروبي يُدشن بدء المرحله الثانية من خطته الاستراتيجية
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تزامناً مع فتح برنامج الدراسات العُليا بجامعة حجة المركز الأوروبي يُدشن بدء المرحله الثانية من خطته الاستراتيجية

الجمعة 03 نوفمبر 2017 08:07 مساءً الحدث - خاص

تزامناً مع فتح برنامج الدراسات العُليا بجامعة حجة
المركز الأوروبي يُدشن بدء المرحله الثانية من خطته الاستراتيجية
بإقرار إنشاء وحدة البحوث والترجمة
وتقديم برنامج التأهيل للتوفل برسوم رمزية بالشراكة مع الجامعة العربية والتنسيق مع مؤسسات تعليمية دولية كأول مشروع ضمن المرحلة الثانية من خطته الاستراتيجية
والتي تهدف إلى تحقيق الريادة على المستوى الدولي من خلال برامج نوعية هادفة تُلبي متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل بكفاءات تدريبية واستشاريه وأساليب حديثة وتقنيات متطورة وبشراكة محلية ودولية.
وكان الاجتماع المنعقد يومنا هذا الخميس الموافق: 2017/11/2م بصالة اجتماعات المركز الأوروبي
قد اختتم المرحلة الأولى من خطة المركز الاستراتيجية التي تحققت أهدافها كاملة وتُوجت بمنح المركز الأوروبي درع الريادة على مستوى الجمهورية اليمنية والذي منحه معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني اثناء زيارته للمركز الأوروبي.
وفي نهاية أعمال لاجتماع ثمن مدير المركز الجهود المخلصة التي يبذلها الكادر الإداري والأكاديمي وحثهم على بذل المزيد من العطاء وتظافر الجهود للوصل للهدف المنشود خدمتاً للمجتمع.
ترأس الاجتماع مدير المركز الأوروبي
وبحضور كلا من:
- المدير التنفيذي
- رئيس قسم اللغة الانجليزية
- مدير ادارة شئون الطلاب
- مدير الاعلام والعلاقات العامة
- مدير ادارة الجودة
- مدير وحدة البحوث والترجمة
- مدير الكنترول
- مدير وحدة التدريب العملي ولانشطة
- وأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة لانجليزية


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