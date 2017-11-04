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إختفاء مفاجئ لواحد من أهم الأذرعة الإعلامية للرئيس الأمريكي

السبت 04 نوفمبر 2017 02:08 صباحاً الحدث - متابعات

تفاجئ الكثيرون أمس بخبر اختفاء حساب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك لبضع دقائق، حيث يعتبر حساب ترامب على تويتر واحد من أهم الأذرعة الإعلامية التي يعبر فيها بشكل مباشر عن مواقفه، وهو ما أثار الكثير من الجدل.
وقبل منتصف الليلة الماضية لاحظ عدد من المتتبعين اختفاء حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تويتر، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين من اعتقد أن الرئيس عطل حسابه الخاص أو أن الأمر يتعلق بمشكل لدى شركة تويتر، إلا أن ذلك لم يدم سوى دقائق قليلة لم تتجاوز الأحدى عشرة دقيقة قبل أن يعود حساب الرئيس للعمل من جديد.
وفي الوقت الذي لم تقم فيه الرئاسة الأمريكية بأي تعليق رسمي حول الأمر فإن تويتر تكفلت بذلك وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بعمل مقصود من طرف أحد الموظفين في الشركة وبالضبط في قسم العملاء وكان أمس هو اليوم الأخير بالنسبة له في العمل، وأشارت الشركة أنها ما زالت تتحرى في هذه الأمر وتعمل على اتخاذ خطوات لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل.
وأثار هذا الحادث الكثير من المخاوف خصوصا مع تصريحات موظف سابق في تويتر لموقع “BuzzFeed” والذي أشار فيه إلى أن لدى موظفي تويتر القدرة على حجب أي حساب على الموقع بسهولة بل وبضغطة زر واحدة!


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