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قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا باليستيًّا شمال الرياض.. ولا أضرار

الأحد 05 نوفمبر 2017 02:14 صباحاً الحدث - متابعات

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي مساء اليوم صاروخًا باليستيًّا، أُطلق من اليمن على شمال شرق الرياض .

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" عدم تسجيل أي أضرار - ولله الحمد -.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة (20:07) من مساء هذا اليوم تم إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه العاصمة الرياض وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه ولله الحمد من قِبل سرايا "الباتريوت" وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي ولم يكن هناك أي إصابات ولله الحمد.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قِبل الجماعة الحوثية المسلّحة يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.


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