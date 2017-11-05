مقاتلات التحالف العربي تقصف وزارة الداخلية في صنعاء

الحدث - يمن برس

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، بعد منتصف ليل الأحد، غارة جوية على مبنى وزارة الداخلية ، التي تسيطر عليها مليشيا جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.



وقال مصدر أمني ليمن برس في صنعاء أن طيران التحالف العربي شن غارة جوية على أحد مباني وزارة الداخلية في حي الحصبة ، شمال صنعاء.



وأضاف المصدر: "هناك سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة، وتحليق للطيران استمر لساعات".



وجاء هذا القصف ردا على إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية الرياض تم اعتراضه، حسب بيان للتحالف العربي، من قبل الدفاع الجوي للمملكة.



وقال التحالف إن الهجوم استهدف مناطق مدنية آهلة بالسكان في الرياض، فيما أعلنت قوات الحوثيين أن الصاروخ تم إطلاقه باتجاه مطار الملك خالد شمال الرياض.