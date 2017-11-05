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غارات جوية عنيفة ومكثفة على صنعاء.. أسماء المواقع المستهدفة

صورة لمنصة ميدان السبعين بعد الضربه الجوية
الأحد 05 نوفمبر 2017 10:18 صباحاً الحدث - صنعاء

شهدت العاصمة صنعاء ، غارات جوية عنيفة مكثفة، هي الأولى من نوعها منذ أسابيع، وذلك بعدما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء السبت، صاروخا باليستيا قادما من اليمن شمال شرق العاصمة الرياض قرب مطار الملك خالد الدولي. 
وأفاد سكان محليون بأن غارات عنيفة استهدفت معسكر ألوية الصواريخ في عطان، ومخازن أسلحة في جبل نقم، ومعسكر النهدين، كما تم استهداف المنصة الرئيسية بميدان السبعين. 
واستهدفت المقاتلات الجوية مجددا محيط مجمع الدفاع في العرضي , وكذا موقعا تابعا لوزارة الداخلية في منطقة الحصبة , وجبل نقم , والامن القومي بالعاصمة صنعاء 
واستهدفت ست غارات معسكر جربان وعمد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة .


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