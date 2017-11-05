اعلان نتائج الثانوية العامة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية .. #أسماء

الحدث - صنعاء

اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين وحزب صالح (غير معترف بها) صباح اليوم السبت نتائج اختبارات الثانوية العامة، واوائل الجمهورية للعام الدراسي الماضي 2016 - 2017 بعد ان تاخر إعلانها لأكثر من اسبوعين .



وأعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي أسماء الأوائل، ودشنت إعلان النتائج في الموقع الالكتروني للوزارة وعبر خدمة اتصالات يمن موبايل والهاتف الأرضي.



ولمعرفة النتيجة دعت الوزارة إلى إرسال رسالة أو الاتصال عبر شركة يمن موبايل على الرقم 160، أو الاتصال من الهاتف الثابت على الرقم 160.